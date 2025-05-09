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Anlaşma tamam! Eric Dier'ın yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! Eric Dier'ın yeni takımı belli oldu
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Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Eric Dier, Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco ile sözlü anlaşmaya vardı. Dier, sezon sonunda yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İngiliz stoper Eric Dier'ın geleceği belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 31 yaşındaki savunma oyuncusu Dier, Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun sezon sonunda yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı belirtildi. Tecrübeli ismin, yeni kulübüyle 3 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

SÜPER LİG EKİPLERİYLE DE ANILIYORDU

Eric Dier'ın ismi geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da uzun süre anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla bu sezon 26 maça çıkan Eric Dier, 3 gol atarken, 1 asistlik de performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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