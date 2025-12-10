Haberler

Anlaşma tamam! 2. Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig'in iki yıldızını birden transfer ediyor

Güncelleme:
TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Eyüpspor formaları giyen Halil Akbunar ve Emre Akbaba ile prensip anlaşmasına vardı.

  • Bursaspor, Süper Lig takımı Eyüpspor'un futbolcuları Halil Akbunar ve Emre Akbaba ile prensip anlaşması yaptı.
  • Halil Akbunar, bu sezon 12 maçta 2 gol attı.
  • Emre Akbaba, bu sezon 13 maçta 2 gol attı.

TFF 2. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bursaspor, ocak ayı transfer döneminde bombaları patlamaya hazırlanıyor.

İKİ YILDIZLA ANLAŞMA TAMAM

Ligde ikinci sırada bulunan Bursaspor, devre arasında uzun yıllardır Süper Lig'de forma giyen Eyüpsporlu futbolcular Halil Akbunar ve Emre Akbaba ile prensip anlaşmasına vardı.

KULÜPLERLE GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Oyuncularla her konuda anlaşma sağlandığı ifade edilirken, yeşil-beyazlı yönetimin bonservis bedeli ödemek istemediği için iki futbolcunun kulüpleriyle görüşmelerine devam ettiği belirtildi. Bursaspor, bonservis sorununun çözülmesi halinde iki oyuncuyu da resmen kadrosuna katacak.

SEZON PERFORMANSLARI

Bu sezon takımıyla şu ana dek 12 maça çıkma başarısı gösteren 32 yaşındaki milli sağ kanat oyuncusu Halil Akbunar, bu maçlarda 2 gol attı. Milli formayı da giyme başarısı gösteren 33 yaşındaki on numara Emre Akbaba ise 13 maçta rakip kalelere 2 gol kaydetti.

Cemre Yıldız
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYılmaz savaş:

Bursaspor layık olduğu yerde zaten, beter olun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Bunlar Bursayı uçurur şimdiden süperlige hoş geldiniz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
