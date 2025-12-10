Anlaşma tamam! 2. Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig'in iki yıldızını birden transfer ediyor

TFF 2. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bursaspor, ocak ayı transfer döneminde bombaları patlamaya hazırlanıyor.

İKİ YILDIZLA ANLAŞMA TAMAM

Ligde ikinci sırada bulunan Bursaspor, devre arasında uzun yıllardır Süper Lig'de forma giyen Eyüpsporlu futbolcular Halil Akbunar ve Emre Akbaba ile prensip anlaşmasına vardı.

KULÜPLERLE GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Oyuncularla her konuda anlaşma sağlandığı ifade edilirken, yeşil-beyazlı yönetimin bonservis bedeli ödemek istemediği için iki futbolcunun kulüpleriyle görüşmelerine devam ettiği belirtildi. Bursaspor, bonservis sorununun çözülmesi halinde iki oyuncuyu da resmen kadrosuna katacak.

SEZON PERFORMANSLARI

Bu sezon takımıyla şu ana dek 12 maça çıkma başarısı gösteren 32 yaşındaki milli sağ kanat oyuncusu Halil Akbunar, bu maçlarda 2 gol attı. Milli formayı da giyme başarısı gösteren 33 yaşındaki on numara Emre Akbaba ise 13 maçta rakip kalelere 2 gol kaydetti.