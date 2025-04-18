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Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de

Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
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Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyebilir. İngiliz ekibi ve İtalyan devi, Zeki'nin transferi konusunda büyük ölçüde anlaştı. Fulham, 28 yaşındaki sağ beki devre arasında da kadrosuna katmak istemiş ancak sonuç alamamıştı.

Adı sık sık Süper Lig devleriyle de anılan Roma forması giyen milli sağ bek Zeki Çelik, kariyerine Premier Lig'de devam etmeye hazırlanıyor.

ROMA İLE FULHAM ANLAŞTI

Fulham ve Roma, Zeki Çelik'in transferi için yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağladı. İki ekip arasında temaslar devam ederken bir aksilik olmaması durumunda Zeki'nin gelecek yıl İngiltere'de forma giymesi bekleniyor.

DEVRE ARASINDA OLMAMIŞTI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, devre arası transfer döneminde 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Zeki'nin transferinden vazgeçmeyen Fulham, Roma ile görüşmelerine devam etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Zeki Çelik, Roma formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. Zeki, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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