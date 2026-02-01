Anlaşma sağlandı! Kenan Yıldız'dan 4.5 yıllık imza
Serie A ekibi Juventus, 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız ile 4.5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
- Kenan Yıldız, Juventus ile 4.5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmesiyle yıllık kazancı 6 milyon euro olacak.
- Kenan Yıldız, bu sezon Juventus ile 30 maça çıkarak 9 gol ve 8 asist yaptı.
İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
KENAN'DAN 4.5 YILLIK İMZA
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus ile bir süredir sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunan Kenan Yıldız, Torino ekibinde kalıyor. İki taraf, yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Haberde, siyah-beyazlıların yıldız futbolcuya 4.5 yıllık yeni imza attıracağı belirtildi.
YENİ MAAŞI 6 MİLYON EURO
Haberin devamında, yeni anlaşma kapsamında Kenan Yıldız'ın Juventus'tan yıllık 6 milyon euro kazanacağı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon İtalyan ekibiyle 30 maça çıktı. Milli oyuncu, bu maçlarda 9 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.