Haberler

Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor Haber Videosunu İzle
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serie A ekibi Juventus, Youssef En-Nesyri'nin transferini bitirmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibi, Faslı oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Anlaşmanın sezon sonuna kadar kiralık, sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde olduğu belirtildi. Öte yandan anlaşmanın mali detayları da belli oldu.

  • Juventus, Youssef En-Nesyri'yi Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralama ve sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer etti.
  • Fenerbahçe, En-Nesyri transferinden 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile toplam 25 milyon euro gelir elde edecek.
  • Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 77 resmi maçta 38 gol attı ve 8 asist yaptı.

2024-2025 sezonunun başında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'nin Türkiye macerası sona eriyor.

JUVENTUS, EN-NESYRI İLE ANLAŞTI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Serie A ekibi Juventus, Faslı oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, En-Nesyri'nin transferi için Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kiralama ve sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu şartıyla el sıkıştı.

RESMİ OLARAK SONUÇLANACAK

Haberde, iki kulüp arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ve transferin kısa süre içerisinde resmileşmesinin beklendiği belirtildi.

EN-NESYRI'DEN 25 MİLYON EURO GELİR

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Faslı golcüden 5 milyon euro kiralama bedeli, 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte toplamda 25 milyon euro kazanması bekleniyor.

47 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe formasını giydiği 1.5 sezonda 77 resmi maça çıkan En-Nesyri, bu maçlarda 38 gol atıp 8 de asist yaptı.

Numan Darğın
Haberler.com / Spor
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı