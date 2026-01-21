Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor
Serie A ekibi Juventus, Youssef En-Nesyri'nin transferini bitirmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibi, Faslı oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Anlaşmanın sezon sonuna kadar kiralık, sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde olduğu belirtildi. Öte yandan anlaşmanın mali detayları da belli oldu.
- Juventus, Youssef En-Nesyri'yi Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralama ve sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer etti.
- Fenerbahçe, En-Nesyri transferinden 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile toplam 25 milyon euro gelir elde edecek.
- Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 77 resmi maçta 38 gol attı ve 8 asist yaptı.
2024-2025 sezonunun başında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'nin Türkiye macerası sona eriyor.
JUVENTUS, EN-NESYRI İLE ANLAŞTI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Serie A ekibi Juventus, Faslı oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, En-Nesyri'nin transferi için Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kiralama ve sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu şartıyla el sıkıştı.
RESMİ OLARAK SONUÇLANACAK
Haberde, iki kulüp arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ve transferin kısa süre içerisinde resmileşmesinin beklendiği belirtildi.
EN-NESYRI'DEN 25 MİLYON EURO GELİR
Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Faslı golcüden 5 milyon euro kiralama bedeli, 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte toplamda 25 milyon euro kazanması bekleniyor.
47 GOLE KATKI YAPTI
Fenerbahçe formasını giydiği 1.5 sezonda 77 resmi maça çıkan En-Nesyri, bu maçlarda 38 gol atıp 8 de asist yaptı.