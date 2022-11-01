Anlaşma sağlandı! Acun Ilıcalı'nın yeni hoca tercihi herkesi ters köşe yaptı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktör Shota Arveladze ile yolları ayırmasının ardından geçici olarak takımın başına Andy Dawson'ı getirmişti. Son alınan Blacburn mağlubiyeti sonrası harekete geçen Ilıcalı'nın teknik direktörlük için Liam Rosenior ile anlaştığı ifade edildi. 38 yaşındaki hocanın 5 Kasım'da oynanacak olan Millwall maçında takımın başında olması bekleniyor. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktör Shota Arveladze ile yolları ayırmasının ardından geçici