Anlaşma bitti gibi! Osimhen bugün İstanbul'dan ayrılacak

Anlaşma bitti gibi! Osimhen bugün İstanbul'dan ayrılacak
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Anlaşma bitti gibi! Osimhen bugün İstanbul'dan ayrılacak
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen yıldız golcü Victor Osimhen'in, Al Hilal ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı ve bugün İstanbul'dan ayrılacağı iddia edildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in, Al Hilal ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

70 MİLYON EURO BONSERVİS

Romano'nun haberine göre, Al Hilal, 26 yaşındaki futbolcudan vazgeçmiyor. Suudi Arabistan ekibi, Napoli ve Osimhen'e yeni bir teklifte bulundu. Al Hilal'in Napoli'ye 70 milyon euronun üzerinde bir teklif sunduğu ve Osimhen'e yaptığı teklifi de yükselttiği kaydedildi. Al Hilal'in Osimhen'e daha önce 30 milyon euro teklif ettiği gündeme gelmişti.

İSTANBUL'DAN AYRILMASI AN MESELESİ

Romano'nun haberinin ardından Di Marzio, Osimhen'in, Al Hilal ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığını duyurdu. Al Hilal'in teklifi ile Napoli'nin beklentisi arasındaki farkın ise 5 milyon euro olduğu yazıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Victor Osimhen yarın İstanbul'dan ayrılacak.

Nicolo Schira da Al Hilal'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi'nin Victor Osimhen'i aradığını ve transfer için ikna ettiğini kaydetti. Osimhen için İtalya kaynaklı gelen bu haberlerin ardından Suudi Arabistan'dan Arriyadiyah, Al Hilal'in Osimhen'e sunduğu maaş teklifini 40 milyon euro'ya yükselttiğini duyurdu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Gidecek adam İstanbul da beklemez belli Galatasaray işi bitirmiş heyacan yaptırıyor

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Haber YorumlarıSelçuk:

gidecekse gitsin artık kardeşim bu nedir kaç gündür gitti gidiyor yok kaldı düşünüyor başka derdimiz mi yok bu arkadaştan başka bir GS olarak söylüyorum bunu yapmayın kardeşim daha önemli meseleler var bu ülkede onları haber yapın Allah askina gidecekse gitsin

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Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

İcardi bize yeter, bir tanede yatırımlık forvet alın kapatın o mevkideki mevzuyu. 3/5/2 bu takım için uygun değildi zaten

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Haber Yorumlarıxnsn2xbd9q:

Ne olacaksa çabuk olsun yeter artık

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