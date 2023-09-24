Ankaragücü ve Konyaspor Berabere Kaldı

TÜMOSAN Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan Süper Lig maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, üç puana yakın tarafın kendileri olduğunu belirtirken, Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise galibiyet istediklerini ancak beraberlikle yetindiklerini söyledi.

- Aleksandar Stanojevic: "Mücadelemizden memnunuz"

ANKARA - Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Mücadelemizden memnunuz. Galibiyet istediğimiz bir şeydi ama olmadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Mücadelemizden memnunuz. Galibiyet istediğimiz bir şeydi ama olmadı. En nihayetinde berabere kaldık ve deplasmanda bir puan aldık" ifadesini kullandı.

Çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Stanojevic, ilerleyen haftalarda üretken bir Konyaspor sahada görmek istediklerini dile getirdi.