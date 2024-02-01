Üye Girişi
Haberler

Yaptığı penaltı pahalıya patlayabilirdi! İsmail Kartal, taraftarın sabrını taşıran Livakovic'i kenara çekti

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete ve İsmail Kartal'a söz verdi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve zaman zaman yaptığı hatalarla taraftarı düşündüren kaleci Dominik Livakovic MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarın sabrını taşırdı.

ÖZÜR DİLEDİ

Sebep olduğu penaltı nedeniyle maç sonrası takım arkadaşlarından özür dileyen Livakovic ile İsmail Kartal bir konuşma yaptı. Kartal, öğrencisine güvenini dile getirdi. Ayrıca, tecrübeli eldiven için analiz videosu hazırlandı.

Yaptığı penaltı pahalıya patlayabilirdi! İsmail Kartal, taraftarın sabrını taşıran Livakovic'i kenara çekti

SÖZ VERDİ

Şampiyonluk yolunda önemli bir rol oynayan Livakovic de önümüzdeki maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete ve İsmail Kartal'a söz verdi.

Yaptığı penaltı pahalıya patlayabilirdi! İsmail Kartal, taraftarın sabrını taşıran Livakovic'i kenara çekti

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Dominik Livakovic Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

1000

Yorumlar (2)

Mustafa Yumuk:

YAPICAĞINIZ HABER BAŞLIĞINA. FENERLE UĞRAŞMAYIN. ALGI OPERASYONLARINA YER YOK. BAŞKA HABER BULUN FENER AĞIR GELİR KALDIRAMAZSINIZ ;=)

1
3
yanıtYanıtla
Mustafa Yumuk:

BU NASIL HABER BAŞLIĞI. ALGI OPEROSYANLARINA GELMEYİZ. BAŞKA HABER BULUN. FENERBAHÇE AĞIR GELİR ;)

1
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title