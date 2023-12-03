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Ankaragücü-Beşiktaş maçında olaylar çıktı

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Süper Lig'in 14'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta taraftarlar arasında olaylar yaşandı. Taraftarlar arasında çıkan gerginlik sonucunda polis müdahale etmek zorunda kaldı ve bazı koltuklar kırıldı. Beşiktaş taraftarları ise MKE Ankaragücü pankartlarını yakarak olayları daha da alevlendirdi. Olaylar sonucunda polis araçlarının camları kırıldı ve bazı koltuklar yanmaya başladı.

Beşiktaş maçından sonra taraftarlar arasında olaylar çıktı

Ercan ATA-Alper ŞAŞMAZ-Ali Eren İğdeANKARA,(DHA)- Süper Lig'in 14'üncü haftasında Mke Ankaragücü, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Eryaman Stadı'nda taraftarların sebep olduğu olaylar yaşandı. İlk olarak stattan MKE Ankaragücü taraftarları, Beşiktaş tribünlerine yabancı madde attı. Bunun üzerine polis, MKE Ankaragücü taraftarlarına müdahale etti. Stat içinde bekletilen Beşiktaş taraftarları ise koltukları kırarak ev sahibi ekibin taraftarlarına atmaya çalıştı. Yaşanan olay sonrasında polis, uzaklaştırmaya çalıştığı MKE Ankaragücü taraftarlarının taşlı saldırısına uğradı. Taraftarlarca atılan taşlardan yaralanan olmazken polis araçlarının camları kırıldı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI TRİBÜNÜ YAKTI

Stadyumdan ayrılmayı bekleyen Beşiktaş taraftarları, yan tribündeki MKE Ankaragücü pankartlarını sökerek ateşe verdi. İtfaiye ekipleri, yanmakta olan koltuklara müdahale ederek söndürdü. Deplasman tribününde yer alan siyah-beyazlı taraftarlar, tribünlerdeki koltukların yanı sıra stadyum tuvaletlerine de zarar verdi. Beşiktaş taraftarları polisin geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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