Ankara spor: 'Tek Yürek Ankaragücü' filminin oyuncu seçmeleri yapıldı

"Tek Yürek Ankaragücü" filminin oyuncu seçmeleri, yoğun ilgi gördü.

İlk kez bir futbol kulübünün ve taraftarının doğrudan merkezde yer aldığı sinema filmi "Tek Yürek Ankaragücü"nün çekimleri için geri sayım başladı.

Senaryosu Eyüp Coşkun tarafından yazılan, yönetmenliğini Serdar Çetinkaya'nın yaptığı yaklaşık 110 dakika sürecek filmde, çok sayıda yardımcı oyuncu ve figüran yer alacak.

Başrolünü Esat Deniz Abdaloğlu'nun üstlendiği filmin oyuncu seçmelerine 300'den fazla başvuru oldu. Seçmeler geç saatlere kadar devam etti.

Eylül ayında çekimlerin başlayacağını belirten yönetmen Serdar Çetinkaya, desteklerinden dolayı MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya teşekkür etti. Çetinkaya, Koca'nın da filmde birkaç sahnede yer alacağını ifade etti.