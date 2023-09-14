Ankara polisi Togg ile göreve çıktı

Ankara'da polis ekipleri, yerli otomobil Togg ile görev yapmaya başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kızılay Meydanı'nda devriye ve denetim görevine Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile çıktı. T10X model otomobil, vatandaşların ilgisine neden oldu. Vatandaşlar, otomobille fotoğraf çekindi.