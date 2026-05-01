Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'de yarın Ümraniyespor'a konuk olacak

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Emimevim Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Emimevim Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ankara Keçiörengücü 57 puanla ligde yedinci sırada yer alırken, Ümraniyespor ise 46 puanla 15. sırada bulunuyor.

Geçen hafta sahasında Manisa FK'yi 2-1 yenen Ankara Keçiörengücü, play-off'a kalmak için büyük bir avantaj yakalamıştı.

Başkent ekibi Eminevim Ümraniyespor'u yenmesi durumunda tarihinde ilk kez adını play-off'a yazdıracak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan

Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı