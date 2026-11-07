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Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti

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Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 38. dakikada Ömer Faruk Demirel kafa vuruşuyla attı; Manisa FK'nın 52. dakikadaki golü ise Sylla'nın faulü gerekçesiyle iptal edildi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Moryke Fofana'nın sol kanattan çektiği şutta top kalecide kaldı.

38. dakikada Keçiörengücü'nün kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Erkam Develi'nin ortasında Ömer Faruk Demirel, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada Cheikne Sylla, kazandığı topu Yassine Benrahou'ya aktardı. Benrahou'nun gelişine şutunu Abdullah Çelik, çizgiden çıkardı.

52. dakikada kaleci Mehmet'in uzaklaştırmak istediği top, Cheikne Sylla'nın presiyle karşılaşması sebebiyle yakına düştü. Ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Yassine Benrahou'nun şutunda top ağlarla buluştu. Ancak Sylla'nın faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Barış Çiçeksoyu, Berat Binbir

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Duhan Aksu, Erkam Develi (Oğuzhan Ayaydın dk. 88), İshak Karaoğul, Odise Roshi (Herculano Nabian dk. 87), İbrahim Akdağ (Halil Can Ayan dk. 90+4), Moryke Fofana (Enes Yılmaz dk. 76), Ömer Faruk Demirel (Alcidio Raice dk. 76)

Yedekler: Emre Satılmış, Yunus Bahadır, Oğuzcan Çalışkan, Jefferson, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Manisa FK: Vedat Karakuş, Atakan Çankaya, Christophe Herelle, Yasin Güreler, Osman Kaynak (dk. 49), Birama Toure, Yusuf Talum, Jonathan Lindseth (Alenis Vargas dk. 76), Julien Anziani, Yassine Benrahou, Cheikne Sylla

Yedekler: Yüksel Egemen Yaylı, Fırat İnal, Noha Lemina, Emre Akboğa, Kadir Yurdakul, Yunus Emre Dursun, Ada İbik, Bican Tibukoğlu

Teknik Sorumlu: Nestor El Maestro

Gol: Ömer Faruk Demirel (dk. 38) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Osman Kaynak, Cheikne Sylla, Julien Anziani (Manisa FK) Odise Roshi, Wellington, Mehmet Erdoğan, Oğuzhan Ayaydın (Ankara Keçiörengücü)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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