Yalçın Koşukavak: "Serik maçı bizim için çok kritikti"

Yalçın Koşukavak: 'Serik maçı bizim için çok kritikti'
Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Serik Spor'u 3-1 mağlup etti. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, bu galibiyetin psikolojik açıdan önemli olduğunu vurguladı. Maç öncesi stratejilerini ve oyuncularının performansını değerlendiren Koşukavak, kazanmaya devam etme arzularını dile getirdi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, galibiyetle ayrıldıkları Serik Spor maçının kendileri için çok kritik olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Serik Spor'u 3-1 mağlup etti. Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Koşukavak, alınan galibiyetin kendileri için psikolojik açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu maç bizim için çok kritikti. Biz Van deplasmanında 90+2'de bir gol yedik. Galibiyeti orada kaçırdık. Geçen hafta da Iğdır FK'ya karşı çok güçlü bir oyun oynamamıza rağmen skoru lehimize çeviremedik. Bu sefer Serik deplasmanı bizim için kazanmamız adına çok anlam ifade etmeye başladı. Hafta içi de bir kupa maçı oynadık, 120 dakika. Burası önemliydi" dedi.

Rakip Serikspor'un 4 maçlık galibiyet serisiyle geldiğini hatırlatan Koşukavak, maça çıkış stratejilerini detaylandırdı. Serik Spor'un ekonomik problemleri olmasına rağmen ligde iyi bir ivme yakaladığını belirten tecrübeli teknik adam, maç öncesi atmosferin kritik olduğunu dile getirdi.

Maç içi stratejilerini açıklayan Koşukavak, planlarının işlediğini söyleyerek, "Oyunu iyi kontrol ettik. Oyunun başında bir pozisyondan penaltı kazandık, 1-0 öne geçince bu sefer rakibimizin daha çok top ayağındayken oynama yetilerinin düşük olduğunu bildiğimiz için biraz daha alanda bekledik. Daha geçiş hücumlarıyla skoru çoğaltmaya çalıştık. Bu planladığımız gibi de oldu" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Koşukavak, karşılaşmanın son bölümünde yaşanan düşüşe de dikkat çekti. Oyuna sonradan giren oyuncuların performansının beklediği gibi olmadığını ifade ederek, bu durumun rakibi kendi yarı sahalarında daha fazla görmelerine neden olduğunu söyledi. Maçı 3-1 kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekleyen Koşukavak, "Tabii oyunun son bölümü hakkında bunları söyleyemeyeceğim. Biraz oyunun son bölümünde benç'ten giren oyuncuların biraz performansı iyi olmadığı için rakibi biraz daha kendi alanımızda görmeye başladık. Orada da bir gol buldular. 3-1 kazandık. Mutluyuz. Kazanan takım olmaya devam etmenin yolunu arıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
