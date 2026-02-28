Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Maçta goller Diouf ve Roshi'den, Amed'den ise Diagne ve Mosquera'dan geldi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Harun Reşit Güngör, Mehmet Ali Vardar

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç (Dk. 69 Enes Yılmaz), Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Ali Dere, İbrahim Akdağ, İshak Karaoğul, Roshi, Hüseyin Bulut, Ezeh, Diouf

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Oğuzhan Matur (Dk. 42 Hasan Ali Kaldırım), Cem Üstündağ (Dk. 46 Tarkan Serbest), Sinan Kurt, Mosquera (Dk. 81 Afena-Gyan), Saba (Dk. 86 Hasani), Dimitrov (Dk. 81 Emrah Başsan), Diagne

Goller: Dk. 8 Diouf, Dk. 78 Roshi ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 17 Diagne, Dk. 28 Mosquera (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 43 Cem Üstündağ (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 56 Ezeh, Dk. 75 Oğuzcan Çalışkan ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
