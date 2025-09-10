Haberler

Ankara Keçiörengücü, Hüseyin Bulut'u Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, forvet oyuncusu Hüseyin Bulut'u 3 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, forvet oyuncusu Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Ankara Keçiörengücü, son olarak Altınordu forması giyen 26 yaşındaki forvet ve sol kanat oyuncusu Hüseyin Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

Futbol hayatına Almanya'da başlayan Hüseyin Bulut, Göztepe kadrosunda da yer almıştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
