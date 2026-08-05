Keçiörengücü, Portekizli Forvet Herculano Nabian'ı Transfer Etti

Ankara Keçiörengücü, Portekizli forvet Herculano Nabian'ı renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, 22 yaşındaki santrfor Herculano Nabian'ı transfer etti. Portekiz'in Belenenses takımının alt yapısından yetişen Nabian, kariyerinde 143 maçta forma giydi. Genç golcü, söz konusu müsabakalarda 20 gol atarken 13 de asist yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı