Keçiörengücü, Portekizli Forvet Herculano Nabian'ı Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, 22 yaşındaki Portekizli santrfor Herculano Nabian ile anlaştı. Belenenses altyapısından yetişen genç golcü, kariyerinde çıktığı 143 maçta 20 gol ve 13 asist kaydetti.
Ankara Keçiörengücü, Portekizli forvet Herculano Nabian'ı renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, 22 yaşındaki santrfor Herculano Nabian'ı transfer etti. Portekiz'in Belenenses takımının alt yapısından yetişen Nabian, kariyerinde 143 maçta forma giydi. Genç golcü, söz konusu müsabakalarda 20 gol atarken 13 de asist yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı