Keçiörengücü, Portekizli Nabian'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Keçtaş Ankara Keçiörengücü, 22 yaşındaki Portekizli santrfor Herculano Bucancil Nabian ile sözleşme imzaladı. İtalya Serie C takımı Pontedera'dan transfer edilen Nabian'a başarılar dilendi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, 22 yaşındaki Portekizli santrfor Herculano Bucancil Nabian ile sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, "Keçtaş Ankara Keçiörengücümüz, Herculano Bucancil Nabian ile anlaşmaya varmıştır. Nabian'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Nabian, son olarak İtalya Serie C ekiplerinden Pontedera'da forma giydi.
Kaynak: AA