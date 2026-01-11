Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenerek 29 puana ulaştı. Karşılaşmada 4 gol atan Mame Diouf, sezon gol sayısını 9'a çıkardı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Asen Albayrak, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 75 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul (Dk. 67 Erkam Develi), İbrahim Akdağ (Dk. 83 Alper Burak Duman), Roshi (Dk. 67 Tahsin Özer), Halil Can Ayan, Ezeh (Dk. 76 Süleyman Luş), Diouf

Atakaş Hatayspor : Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir (Dk. 66 Melih Şen), Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Engin Can Aksoy, Mustafa Said Aydın (Dk. 83 Abdulkadir Adıyaman), Ali Yıldız (Dk. 66 Cemil Berk Aksu), Oğuzhan Matur, Eren Güler (Dk. 67 Barış Uzel), Ünal Emre Durmuşhan, Deniz Aksoy

Goller: Dk. 33, 45+1, 72 ve 88 Diouf, Dk. 63 Ezeh ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Dk. 12 Hüseyin Bulut ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-0 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi puanını 29'a yükseltirken, konuk ekip Atakaş Hatayspor 6 puanda kaldı. Karşılaşmada 4 gol atarak yıldızlaşan Senegalli Mame Diouf, bu sezonki gol sayısını 9'a çıkardı.

Aktepe Stadı'ndaki müsabaka, kar yağışı altında oynandı. Karşılaşma, sahada çizgilerinin belirginleştirilmesi için yapılan çalışmalar nedeniyle 7 dakika gecikmeli başladı.

Hakem Asen Albayrak, kar yağışı dolayısıyla 21. dakikada maçı durdurarak ceza sahası çizgilerinin temizlenmesini istedi.

Görevliler, devre arasında da zeminde kar temizliği çalışması yaptı, saha çizgileri kırmızı renkle boyandı.

Öte yandan Atakaş Hatayspor'un yedek kulübesinde 5 oyuncu yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
