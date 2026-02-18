Haberler

Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı bitti, saha karıştı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK maçının ardından kavga çıktı.

  • Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu.
  • Maçın ardından futbolcular, teknik ekipler ve diğer taraflar arasında kavga çıktı.
  • Erzurumspor, son 9 maçının tümünü kazanarak lig liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı lider Erzurumspor'a uzatma anlarında yediği 2 golle 2-1 mağlup oldu.

MAÇ BİTTİ, SAHA KARIŞTI

Maçın ardından futbolcular laf dalaşına girdi. Tartışmanın şiddetlenmesiyle teknik ekipler de tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın ardından kavga çıktı. Bir süre devam eden kavganın ardından taraflar sakinleşti ve oyuncular soyunma odasına gitti.

ERZURUMSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Mücadeleyi 2-1 kazanan Erzurumspor, son 9 maçının tümünü kazanarak liderliğini sürdürdü. Play-off iddiasını sürdüren Ankara Keçiörengücü ise kritik 3 puanın eşiğinden döndü. Ligin bir sonraki maç haftasında Ankara Keçiörengücü, Pendikspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor, sahasında Serikspor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
500

