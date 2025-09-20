Haberler

Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK'yı 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yi 2-1'lik skorla geçti. Maçta goller Ezeh ve Oğuzcan Çalışkan'dan gelirken, Bodrum FK'nın tek golü Ali Habeşoğlu'ndan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada orta sahada kaptığı top sonrası hızlı atağa çıkan Ankara Keçiörengücü'nde, İbrahim Akdağ'ın derinlemesine pasıyla sol kanattan ceza sahası içine hareketlenen Ezeh'ıin çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

25. dakikada Hakan'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinden Diouf'un kafa vuruşunda uzak köşeye doğru giden top, direğin yanından dışarı çıktı.

45+3. dakikada Ege'nin sol kanattan ortasında topu penaltı noktasında topla buluşan Seferi'nin vuruşunda kaleci Mehmet yakın mesafeden son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

47. dakikada Bodrum FK'nın sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Fredy'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Ali Habeşoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

72. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Oğuzcan, kafa vuruşuyla uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Kerem Kalkan

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere (Berkan Keskin dk. 87), Hakan Bilgiç, Mexer, Roshi (Fernandes dk. 71), İbrahim Akdağ, İshak Karaoğul, Rroca (Halil Can Ayan dk. 62), Ezeh, Diouf (Haqi dk. 87)

Yedekler: Abdullah Çelik, Erkam Develi, Ali Akman, Emre Satılmış, Alper Potuk, Alper Duman

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Bodrum FK: Diogo Sousa, Omar Imeri (Celal Dumanlı dk. 78), Ajeti, Ali Aytemur, Brazao (Dimitrov dk. 81), Fredy, Ahmet Aslan (Furkan Apaydın dk. 78), M. Mohammed, Mert Yılmaz, Ege Bilsel (Ali Habeşoğlu dk. 45), Seferi

Yedekler: Mustafa Erdilman, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Adem Metin Türk, Bahri Tosun, İsmail Tarım

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Goller: Ezeh (dk. 7), Oğuzcan Çalışkan (dk. 72) (Ankara Keçiörengücü), Ali Habeşoğlu (dk. 47) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Rroca (Ankara Keçiörengücü), Seferi (Bodrum FK) - ANKARA

