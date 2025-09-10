Haberler

Ankara Keçiörengücü Alper Potuk'u Transfer Etti

Ankara Keçiörengücü Alper Potuk'u Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Potuk, daha önce Fenerbahçe ve Ankaragücü gibi takımlarda da oynamıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u transfer ettiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Ankara Keçiörengücü, son olarak Kuzey Makedonya'nın Gostivar takımında forma giyen 34 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık anlaşmaya imza attı.

Alper Potuk, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da da forma giymişti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Davinson Sanchez 6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı

6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı! Okan Buruk'un dediği oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.