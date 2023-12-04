Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, teknik direktörlük görevine Ahmet Cingöz'ü getirdi. Daha önce kulüpte görev yapmış olan Cingöz, yeniden takımın başına geçti.

Ankara Keçiörengücü, Ahmet Cingöz'ü Teknik Direktör Olarak Göreve Getirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlük görevine yeniden Ahmet Cingöz getirildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Daha önce kulübümüzde görev yapmış olan Ahmet Cingöz yeniden teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Ankara Keçiörengücü ailesine hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Keçiörengücü'nden sabah yapılan açıklamada, teknik direktör Serhat Gülpınar ile yolların ayrıldığı bildirilmişti.