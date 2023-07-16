Ankara Keçiörengücü, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Abant bölgesindeki bir otelde kamp yaparak antrenmanlara başladı. Teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde yapılan çalışmalarda pas ve şut çalışmaları gerçekleştirildi.