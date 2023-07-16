Ankara Keçiörengücü, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Abant bölgesindeki bir otelde kamp yaparak antrenmanlara başladı. Teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde yapılan çalışmalarda pas ve şut çalışmaları gerçekleştirildi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Abant bölgesindeki bir otelde kamp yapan başkent ekibi, sabah antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde pas ve şut çalışması gerçekleştiren mor-beyazlılar, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı koşuyla tamamladı.
Ankara ekibi, sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor