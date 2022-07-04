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Ankara Kalkınma Ajansından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna destek

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Ankara Kalkınma Ajansından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna destek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik'i ziyaret etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik'i ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre, genel değerlendirmenin yapıldığı ziyarette, cankurtaranlıkla ilgili uluslararası doküman ve eğitim materyallerine erişim konusu da görüşüldü.

Cahit Çelik, 2023'te hem cankurtaranlıkla ilgili doküman ve uluslararası eğitim materyallerine erişim hem de bu çalışmaların bütçesiyle ilgili federasyona destek sağlayacaklarını dile getirdi.

Ziyaret, cankurtaranlığın uluslararası seviyeye çıkarılması için çözüm önerilerinin sunulması ve karşılıklı değerlendirmelerle son buldu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Oğuz Aydın Ankara Spor Haberler

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