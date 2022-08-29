Ankara haberleri! MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı, teknik direktörlük görevini Ömer Erdoğan'a devretti Spor Haberleri Edinilen Ankara haberine göre MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlükten istifa eden Mustafa Dalcı, görevi devralan Ömer Erdoğan'ın imza töreninde yer aldı. Mke Ankaragücü'nde teknik direktörlükten istifa eden Mustafa Dalcı, görevi devralan Ömer Erdoğan'ın imza töreninde yer aldı. Sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Erdoğan'ın imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile sportif direktör Emre Yıldız da katıldı. Görevi bırakan Mustafa Dalcı, alışagelmişin dışında bir hareketle Ömer Erdoğan'ın imza töreninde bulundu ve görevi yeni teknik adama teslim etti. Mustafa Dalcı'nın takımla ilgili son bilgileri verdiği Erdoğan'a yeni görevinde başarı dilediği öğrenildi. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki MKE Ankaragücü Mustafa Dalcı Ömer Erdoğan Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ankara haberleri! MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı, teknik direktörlük görevini Ömer Erdoğan'a devretti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.