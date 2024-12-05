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Ankara Demirspor Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti

Ankara Demirspor Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eleme maçında Ankara Demirspor, Kastamonuspor'a 3-1 yenilerek kupadan elendi. Maçta goller Batuhan Karadaş, Necati Bilgiç, Mustafa Alptekin Çaylı ve Kerem Baykuş tarafından atıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eleme maçında Ankara Demirspor, konuk ettiği Kastamonuspor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak kupaya veda etti.

Hakemler: Tayfun Sarı, Çağrı Ateş, Sami Şad

Ankara Demirspor: Alper Adıyaman, Muhammet Yeşil, Burak Yamaç, Batuhan Sayar, Samet Erdem Olgaç (Kadir Kaya dk. 68), Berkay Kumlu, Oğuzhan Efe Yılmaz, Ali Efe Çördek (Vedat Kutay Bozkurt dk. 87), İsmail Can Fidan (Furkan Işıkdemir dk. 76), Batuhan Karadaş (Muhammed Mustafa Yıldırım dk. 68), Ömer Talha Nergiz (İbrahim Egemen Uğurlu dk. 87)

Yedekler: Süleyman Yılmaz, Kerem Vapurluoğlu, Güney Tutcuoğlu, Atakan Dama

Teknik Direktör: Abdul Fettah Kaldırım

Kastamonuspor: Furkan Taş, Burak Bilgen, Ramazan Keskin, Naim Saruhan Dönmez (Ferhat Turan Hafızoğlu dk. 85), Necati Bilgiç, Mustafa Kapı (Arda Özkan dk. 62), Mustafa Alptekin Çaylı (Mert Çalışkan dk. 77), Şener Kaya (Alpay Çelebi dk. 77), Kerem Baykuş, Ömer Kuşan, Oğuzhan Doğan (Oğuz Duman dk. 85)

Yedekler: Kerem Çavdar, Bartu Dinç, Semih Cankurt

Teknik Sorumlu: Adem Çağlayan

Goller: Batuhan Karadaş (dk. 2) (Ankara Demirspor) Necati Bilgiç (dk. 55), Mustafa Alptekin Çaylı (dk. 63), Kerem Baykuş (dk. 81) (Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Efe Yılmaz (Ankara Demirspor) Şener Kaya, Oğuzhan Doğan (Kastamonuspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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