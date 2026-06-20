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VNL'den Ankara'ya kalıcı voleybol mirası

VNL'den Ankara'ya kalıcı voleybol mirası
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Dünya Voleybol, FIVB ve Voleybol Vakfı işbirliğiyle Ankara Batıkent'te yenilenen voleybol sahası tanıtıldı. Proje, VNL ev sahibi şehirlerde kalıcı spor mirası bırakmayı ve çocukları spora teşvik etmeyi hedefliyor.

Dünya Voleybol (Volleyball World), Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Voleybol Vakfı (Volleyball Foundation) işbirliğiyle hayata geçirilen "VNL Legacy Court" projesi kapsamında Ankara'da yenilenen voleybol sahası tanıtıldı.

Batıkent Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen açılış etkinliğine Volleyball World Ürün Direktörü Marcelo da Costa Hargreaves, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar ile milli voleybolcular Dilay Özdemir, Ezel Balık ve Aylin Uysalcan katıldı.

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ev sahibi şehirlerde kalıcı bir spor mirası bırakması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan ve yerel sanatçı Emir Aktunç tarafından tasarlanan sahada milli voleybolcular Cansu Özbay, Gizem Örge, Hande Baladın, Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in portreleri yer aldı.

Etkinliğin amacına ilişkin açıklamalarda bulunan Hargreaves, VNL'nin dünyanın birçok kentinde düzenlendiğini belirterek, "Bu sadece bir haftalık spor etkinliği değil. Ziyaret ettiğimiz topluluklar için bir miras oluşturmak istiyoruz. Sanatı, kültürü ve voleybolu bir araya getirerek kamusal alanlara yeni bir hayat veriyor, insanları bu sporu yaşamaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin uzun vadeli hedefinin çocukları ve özellikle kız çocuklarını sporla buluşturmak olduğunu aktaran Hargreaves, "Türkiye'de bugün gördüğümüz tablo, federasyonun ve toplumun uzun yıllardır sürdürdüğü başarılı çalışmaların sonucu. Ülke genelinde yeni sporcular yetiştiriliyor. Bu saha da bu gelişime katkı sağlayacak ek bir teşvik olacak." diye konuştu.

Türk voleybolunun dünyadaki konumuna da değinen Hargreaves, "Takımla kültür arasındaki bu bağı her yerde göremiyorum. Türkiye'deki tutku inanılmaz. Geçen yıla kadar VNL seyirci rekoru Türkiye'deydi. Umarım bu ivme devam eder ve takım önümüzdeki yıllarda da dünyanın en iyileri arasında yer alır. Bu yüzden buradayız ve gelecek yıl da yeniden geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli voleybolcular Dilay Özdemir, Ezel Balık ve Aylin Uysalcan, Türk voleybolunun ulaştığı seviyenin gurur verici olduğunu vurgulayarak, genç sporculara ilham verebilmenin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Etkinliğin sonunda milli voleybolcular çocuklarla gösteri maçı yaptı, katılımcılar sahada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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