Ankara'da Spor Kulüpleri İçin Bilgilendirme Semineri Düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 Eylül'de Ankara'da 'Spor Kulüpler ve Spor Anonim Şirketler Mevzuatı ve Denetimlerine İlişkin Esaslar Semineri' düzenleyecek. Seminerde kulüpler, denetleme konuları ve mevzuat hakkında bilgilendirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, "Spor Kulüpler ve Spor Anonim Şirketler Mevzuatı ve Denetimlerine İlişkin Esaslar Semineri" düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 Eylül Perşembe günü Ankara'da "Spor Kulüpler ve Spor Anonim Şirketler Mevzuatı ve Denetimlerine İlişkin Esaslar Seminerde" kulüpler ve anonim şirketler, denetime esas teşkil eden konular ve mevzuat hakkında bilgilendirilecek.

Bakanlık merkez bina konferans salonunda saat 10.30'da başlayacak seminere, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanı Kazım Mert Açıkgöz başkanlık edecek.

Seminerde, kulüp ve anonim şirketleri temsilen hukuki ve mali iş ve işlemlerden sorumlu kişiler yer alacak.

