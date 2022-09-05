Ankara'da olaylı gece! Maç sonunda Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan saldırgan gözaltına alındı

Dün akşam Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Beşiktaş rakibini 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın bitmesiyle birlikte saha bir anda karıştı. Sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaşlı futbolculara doğru koşup uçan tekme attı. Darbe, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'a geldi.

Görüntü: Beinsports

JOSEF SALDIRGANI YERE FIRLATTI

Futbolculardan Josef de Souza ise o anlarda saldırganı tutarak yere fırlattı, tüm futbolcular şahsın üzerine gitti. Güvenlik güçleri saldırganı daha sonra alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise Josef De Souza'ya taraftar ile münakaşa etmesinden dolayı kırmızı kart ile cezalandırdı. Bu karar sosyal medyanın ve futbolcuların tepkisini çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırı ile ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş maçında kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak giren ve Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö.'nün gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirildi.

SALİH UÇAN: O AN SAKATLANABİLİRDİM

Uçan tekmenin isabet ettiği Salih, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Pozisyonda sırtım dönüktü. Büyük ihtimal bana doğru geliyordu. Cenk Tosun da görmedi. Bir adım atmasa belime doğru tekme yiyecektim. O anda da sakatlanabilirdim. Josef de bunu görüp, hemen o anda taraftarı tutup ittirmek istiyor. Josef, bu takımın kaptanlarından bir tanesi. Josef ne yapacak orada? Ne diyecek? 'Al kardeşim benim takım arkadaşıma yumruk at, tekme at' mı diyecek! O anda arkamdan gelen taraftarı gördü ve ittirmeye çalıştı. Duyduk ki kırmızı kart görmüş, bu çok net haksızlık. Bunun kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor. Umarım anlayışla karşılarlar." ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN: BU KADAR GÜVENLİĞİN İÇİNDE NASIL GELEBİLDİ YANIMIZA?

Maç sonu olayla ilgili basın açıklamasında bulunan Cenk Tosun ise ciddi bir durumunun olmadığını belirterek, "Maçı geçtim, iyi oynarsın ya da kötü oynarsın. Bugün 3 puan ile ayrıldık, bizim için çok önemliydi. Maçtan sonra olanlar gerçekten kabul edilecek şeyler değil. O kadar polis mensubu, güvenliğin olduğu yerde taraftar nasıl bizim yakınımıza gelebiliyor. Allah'a şükür ciddi bir durumum yok. Pozisyonu sonradan izledik. Şans eseri yan tarafa bir adım atıyorum. Belki adımı atmasam tekme Salih'e gelecek ve futbol hayatı bitecek. Bu kadar kolay olmamalı. Biz ne kadar emek veriyoruz. Buralara gelebilmek için ailelerimizi görmüyoruz, emek veriyoruz. Bir tane kendini bilmeyen bir insan geliyor bize öyle muamele yapıyor" ifadelerine yer verdi.

"İNSANLAR BİZE VURACAK BİZ DE İZLEYECEK MİYİZ?"

Josef de Souza'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun takımdaki oyuncuları korumaya yönelik olduğunu kaydeden Tosun, "Josef'in kırmızı kartı gerçekten hiç anlamadığım bir şey. İnsanlar gelecek, bize vurup tekme atacaklar ben de izleyeceğim. Nasıl olacak bu işler? Orada Josef sadece beni koruma amaçlı çocuğu alıp kenara çekti kırmızı kart yedi. Gelsinler bizim kafamıza, ağızımıza vursunlar biz de öyle duralım. Koruyunca da kırmızı kart yiyoruz. Kendini bilmez birisi yüzünden en iyi adamlarımızdan biri belki iki belki de üç hafta oynayamayacak" değerlendirmesinde bulundu.