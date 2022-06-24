Ankara'da kürekler 20 yıl sonra çekildi

Türkiye Kürek Federasyonunun, Ankara'da yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez düzenlediği organizasyon Mogan Gölü'nde başladı.

Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası'nın ilk gününde eleme müsabakalarıyla yapıldı.

Mogan Gölü'ndeki yarışlara 33 kulüpten 750 sporcu katıldı. Organizasyonda kupa yarışları yarın ve 26 Haziran Pazar günü yapılacak.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah İnanç Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 20 yıl sonra Ankara'da organizasyon yapıyoruz. Bizim de özlediğimiz, yetiştiğimiz parkur burası. Hafta sonu da etkinliğimiz devam edecek. Mogan Gölü Avrupa'da örnek gösterilebilecek güzel alanlardan biri. Bu güzellik sporumuzla daha da güzelleşecek. Bütün Ankaralıları, Mogan Gölü'ne organizasyonu izlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Kürek branşının ciddi bir ilerleme içinde olduğunu da vurgulayan Duman, "Sezona Zagreb'deki altın madalyalarımızla başladık. Gençler ve 23 yaş altı sporcularımız başarılar kazandı. En son Avrupa şampiyonu olan ekiplerimiz de burada yarışacak. Burada olan gençlerimiz ilerideki olimpiyat kadromuzun omurgasını oluşturacak." ifadelerini kullandı.