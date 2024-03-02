Ankara'da Gerçekleştirilen Eskrim Büyükler Epe Açık Turnuvası Sonuçları

Ankara'da gerçekleştirilen Eskrim Büyükler Epe Açık Turnuvası'nda kadınlarda Nilahsen Erten, erkeklerde ise Doruk Erolçevik altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre turnuvada Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Tekirdağ illerinin yanı sıra İran, Özbekistan ve Azerbaycan'dan toplam 134 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Turnuvada kadınlar epede dereceye giren sporcular şöyle:

1 - Nilahsen Erten

2 - Ceren Cebe

3 - Emine İpek Aydın

3 - Sidal Aslan

Turnuvada erkekler epede dereceye giren sporcular ise şöyle:

1 - Doruk Erolçevik

2 - Halis Efe Elibol

3 - Arda Selçuk

3 - Cengizhan Öner