Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Gerçekleştirilen Eskrim Büyükler Epe Açık Turnuvası Sonuçları

Güncelleme:

Ankara'da düzenlenen Eskrim Büyükler Epe Açık Turnuvası'nda kadınlarda Nilahsen Erten, erkeklerde ise Doruk Erolçevik altın madalya kazandı. Toplam 134 sporcu mücadele etti.

Ankara'da gerçekleştirilen Eskrim Büyükler Epe Açık Turnuvası'nda kadınlarda Nilahsen Erten, erkeklerde ise Doruk Erolçevik altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre turnuvada Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Tekirdağ illerinin yanı sıra İran, Özbekistan ve Azerbaycan'dan toplam 134 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Turnuvada kadınlar epede dereceye giren sporcular şöyle:

1 - Nilahsen Erten

2 - Ceren Cebe

3 - Emine İpek Aydın

3 - Sidal Aslan

Turnuvada erkekler epede dereceye giren sporcular ise şöyle:

1 - Doruk Erolçevik

2 - Halis Efe Elibol

3 - Arda Selçuk

3 - Cengizhan Öner

Kaynak: AA / Spor

Ankara Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki! HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI: Hatayspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor - Manisa FK maçı nereden izlenir? Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek? Yedigün hangi ülkenin? Yedigün boykot listesinde var mı, israil malı mı? Nottingham Forest - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nottingham Forest - Liverpool maçı nereden izlenir? GADDAR OYUNCULARI KİMDİR? Gaddar oyuncu kadrosunda kimler var? Gizem Arıkan'ın sevgilisi kim? Gizem Arıkan nişanlandı mı, kimle nişanlandı? Zeytinburnu belediyesi hangi parti? Zeytinburnu belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Bir Dağ Masalı filmi hangi şehirde, ilde çekildi? MSÜ SINAVINDA TELEFON YASAK MI? MSÜ telefon serbest mi, telefon sokuluyor mu? KIZILCIK ŞERBETİ APO ÖLDÜ MÜ? Kızılcık Şerbeti Apo karakterine ne oldu, neden değişti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title