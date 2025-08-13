Ankara'da Gençler Grand Prix Yarışması Düzenlenecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 27-30 Ağustos tarihlerinde Ankara'da Gençler Grand Prix Yarışması düzenleyecek. Yarışmaya 37 ülkeden 125 sporcunun katılması bekleniyor.

Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix Yarışması, Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre yarışma, 27-30 Ağustos tarihlerinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda yapılacak.

Organizasyona ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu 37 ülkeden 125 sporcu ile toplamda 400 kişilik kafilenin katılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Uluslararası Paten Birliği iş birliğinde düzenlenecek organizasyonda tekler, buz dansı ve çiftler branşlarında yarışmalar gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
