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Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu

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Ankara'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Güney Koreli Jung Han Heo şampiyon oldu. Final maçında Vietnamlı Phuong Vinh Bao'yu yenen Heo, organizasyonda birinci oldu. Almanya'dan Martin Horn ve Mısır'dan Sameh Sidhom ise üçüncülük elde etti.

Ankara'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'nda bulunan tesislerinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Final maçında Vietnamlı Phuong Vinh Bao'yu 50-31 yenen Güney Koreli Jung Han Heo, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

1. Jung Han Heo

2. Phuong Vinh Bao

3. Martin Horn (Almanya)

3. Sameh Sidhom (Mısır)

Kaynak: AA / Spor

Dan Martin Almanya Ankara Mısır Spor Güncel Haberler

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