Ankara'da Decathlon Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı Ödül Töreni

Ankara'da düzenlenen Decathlon Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı ve sporculara ödüllerini takdim etti. Birincilere 5 bin lira, ikincilere 3 bin lira, üçüncülere ise bin 500 lira para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.

Ankara'da düzenlenen Decathlon Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

AnkaMall AVM'de gerçekleşen organizasyonun ödül törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Mansur Yavaş, erkek ve kadınlarda uzun parkurda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Birincilere 5 bin lira, ikincilere 3 bin lira, üçüncülere ise bin 500 lira para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.

Ödül töreninde kısa bir açıklama yapan Mansur Yavaş, "Ankara için çok önemli bir gün. Çeşitli ilçeler ve şehirlerden gelindi. Ankara'da yapılacak spor müsabakalarına da örnek oldu. Bu tarz etkinliklerin daha sık olması lazım. Önümüzdeki hafta 3 bin metrekarelik tarım ve rekreasyon alanının açılışını yapacağız. Burada 3 kilometre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu var. Hafta sonları vakitlerinizi geçirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, kısa parkur, paralimpik ve yaş kategorilerinde derecelere giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.