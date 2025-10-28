Haberler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, ASKİ Spor Kulübü ile Buluştu

Güncelleme:
Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübünün başarılarını kutlayarak sporculara destek vereceklerini duyurdu. 2025 yılı hedefleri arasında uluslararası arenada daha fazla madalya kazanmak yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübünün 2025 yılında uluslararası arenada madalya kazanan sporcuları ve eski şampiyonlarıyla bir araya geldi.

Yavaş, ABB başkanlık makamında gerçekleştirilen buluşmada, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

ASKİ Spor Kulübünün güreşin yanı sıra tekvando, judo ve halterde de başarılarını sürdüreceğini belirten Yavaş, "Sporcularımız ulusal yarışlarda 108 altın, 49 gümüş, 74 bronz olmak üzere toplam 231 madalya getirdi. Uluslararası yarışmalarda ise 55 altın, 26 gümüş, 41 bronz toplam 122 madalya getirdi. Bu yıl içinde de iki dünya ve iki Avrupa rekoru bulunmakta. Ben hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

Mansur Yavaş, sporculara destek olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Aynı zamanda EGO Spor Kulübümüz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüz ve FOMGED de belediye kanatları altında ülkemizi temsil ediyor. Biz de destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Yavaş, "Ankara gençlerinin kullanımı için birkaç futbol sahası ve kapalı spor salonlarını, amatör spor kulüplerinde kullanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına protokolle devrediyoruz. Ayrıca Türkiye Güreş Federasyonuna da tesisleri veriyoruz ki başarının sürekli gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, "İnşallah Mansur Yavaş başkanım sayesinde yelpazeyi daha da büyütüp, genç kardeşlerimiz ve diğer sporcularımızla beraber 2028 Olimpiyatları'na da damga vurup, Türk milletinin göğsünü kabartıp altın madalyalarla ülkemize dönmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de etkinliğe katıldı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
