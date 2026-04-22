Ampute Futbol Avrupa Ligi yarın Ankara'da başlayacak

Ankara, 23-25 Nisan tarihlerinde ilk kez düzenlenecek Ampute Futbol Avrupa Ligi'ne ev sahipliği yapacak. Başkent Ampute Futbol Gücü'nün yanı sıra 5 kulüp daha katılacak. Maçlar Eryaman ve Etimesgut statlarında gerçekleşecek.

Ankara, ilk kez düzenlenecek Ampute Futbol Avrupa Ligi'ne 23-25 Nisan tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) faaliyet takvimine ilk defa giren organizasyona, ev sahibi Başkent Ampute Futbol Gücü'nün yanı sıra 5 kulüp daha katılacak.

Başkent Ampute Futbol Gücü, A Grubu'nda Crusaders (Ukrayna) ve Olimpik Marsilya (Fransa) ile mücadele edecek. B Grubu'nda ise Club Brugge (Belçika), Slask Wroclaw (Polonya) ve Vicenza (İtalya) yer alacak.

Grup ve eleme karşılaşmaları Eryaman Stadı, final ve klasman maçları ise Etimesgut Stadı'nda oynanacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar, çapraz şekilde yarı finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı

Taksim'i savaş alanına çeviren kavga! Bekçiler zor anlar yaşadı
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Bir zamanların Premier Lig şampiyonu 3. Lig'e düştü

10 yıl önce Premier Lig şampiyonu olan takım dün gece 3. Lig'e düştü
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı

Taksim'i savaş alanına çeviren kavga! Bekçiler zor anlar yaşadı
Ertan Torunoğulları, ''Başvuru yaptık'' deyip açıkladı: Galatasaray kabul ederse derbide olacak

''Başvuru yaptık'' deyip açıkladı: G.Saray kabul ederse derbide olacak
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Tutuklanan eski hakemin uyuşturucu test sonucu belli oldu