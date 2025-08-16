Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı

Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, sezonun açılış maçında Bournemouth'u 4-2 mağlup etti. Maç sonunda Liverpool taraftarları geçtiğimiz ay trafik kazasında hayatını kaybeden yıldız futbolcuları Diego Jota tezahüratı yaparken Salah gözyaşlarına hakim olamadı.

SON ANLARDA ZAFER GELDİ

Liverpool, 37. dakikada yeni transfer Ekitike'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken 49. dakikada Gakpo, farkı ikiye çıkardı. Bournemouth, 64 ve 76. dakikalarda Semenyo'nun golleriyle eşitliği yakalasa da Liverpool, 88. dakikada Chiesa ve 90+4'te Muhammed Salah'ın golleriyle 4-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

SALAH HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Maça damga vuran an ise maç sonunda Liverpool taraftarları Diego Jota tezahüratı yaparken Salah gözyaşlarına hakim olamaması oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
