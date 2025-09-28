Haberler

Andrzej Bargiel, Ek Oksijen Kullanmadan Everest'e Tırmandı ve Zirveden Kayarak İndi

Andrzej Bargiel, Ek Oksijen Kullanmadan Everest'e Tırmandı ve Zirveden Kayarak İndi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonyalı kayakçı Andrzej Bargiel, ek oksijen kullanmadan Everest Dağı'na tırmanarak zirveden kayakla inen ilk insan oldu. Daha önceki denemelerini kötü hava koşulları nedeni ile yarıda bırakmak zorunda kalan Bargiel, üçüncü girişiminde başarıya ulaştı.

POLONYALI kayakçı Andrzej Bargiel, ek oksijen kullanmadan Everest'e tırmanıp zirveden kayarak inen ilk insan oldu.

Dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanıp, ek oksijen kullanmadan zirveden kayakla inen ilk kişi Polonyalı kayakçı Andrzej Bargiel oldu. 37 yaşındaki Bargiel, 2019 ile 2022'deki denemelerini kötü hava ve tehlikeli koşullar nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Üçüncü girişiminde zirveye ulaşan sporcu, "Zirveye çıkmak son derece zordu. Hayatımda bu kadar uzun süre böyle yüksek irtifada kalmamıştım. Oksijensiz Everest'ten kaymak yıllardır içimde büyüyen bir hayaldi" dedi.

Bargiel, 'ölüm bölgesi' olarak bilinen 8 bin metre üzerindeki bölümde yaklaşık 16 saat geçirdi. Ertesi sabah, Everest'in en riskli parkurlarından biri olan Khumbu Buzul Geçidi'nden de inerek ana kampa ulaştı. Bargiel, bu bölümde, kardeşi Bartek'in yönettiği dron ile kısmen yönlendirildiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi

Büyük deprem yolda mı? Profesör, 5.4'lük sarsıntı sonrası net konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü? Devlet hastanesine giden vatandaştan vahim iddia

1 yıldır devlet hastanesine giden genç kızdan vahim iddia
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an

Kavgada yeni görüntüler!! Gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.