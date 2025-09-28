Andrzej Bargiel, Ek Oksijen Kullanmadan Everest'e Tırmandı ve Zirveden Kayarak İndi

POLONYALI kayakçı Andrzej Bargiel, ek oksijen kullanmadan Everest'e tırmanıp zirveden kayarak inen ilk insan oldu.

Dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanıp, ek oksijen kullanmadan zirveden kayakla inen ilk kişi Polonyalı kayakçı Andrzej Bargiel oldu. 37 yaşındaki Bargiel, 2019 ile 2022'deki denemelerini kötü hava ve tehlikeli koşullar nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Üçüncü girişiminde zirveye ulaşan sporcu, "Zirveye çıkmak son derece zordu. Hayatımda bu kadar uzun süre böyle yüksek irtifada kalmamıştım. Oksijensiz Everest'ten kaymak yıllardır içimde büyüyen bir hayaldi" dedi.

Bargiel, 'ölüm bölgesi' olarak bilinen 8 bin metre üzerindeki bölümde yaklaşık 16 saat geçirdi. Ertesi sabah, Everest'in en riskli parkurlarından biri olan Khumbu Buzul Geçidi'nden de inerek ana kampa ulaştı. Bargiel, bu bölümde, kardeşi Bartek'in yönettiği dron ile kısmen yönlendirildiğini belirtti.