Basketbol Avrupa Ligi'nde 20. haftanın MVP'si Andreas Obst

Güncelleme:
Bayern Münih'in oyun kurucusu Andreas Obst, EuroLeague 20. haftasında 37 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olarak haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Bayern Münih'in oyun kurucusu Andreas Obst oldu.

Organizasyonun açıklamasına göre, Bayern Münih'in İspanya ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 96-89 yendiği maçta 37 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan 29 yaşındaki Alman basketbolcu, haftanın MVP'si seçildi.

Kariyerinde ilk kez haftanın en değerli oyuncusu seçilen Obst, bu sezon Avrupa Ligi'nde 13,8 sayı, 1,9 ribaunt ve 1,4 asist ortalaması yakaladı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
