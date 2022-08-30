Trabzonspor'un golcü futbolcusu Andreas Cornelius, Kopenhag'a dönüyor

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük rol sahibi olan Danimarkalı golcüsü Andreas Conrelius'a, ülkesi takımlarından Kopenhag talip olduğu belirtildi. Bu doğrultuda Cornelius'un gitmesi ile oluşacak boşluğu dolduracak adayları belirleyen Bordo-mavili yönetim, gündemine Cedric Bakambu ve Artem Dovbyk'ı aldığı aktarıldı

Bordo-Mavili ekibin yıldız golcüsü Andreas Cornelius, eski takımı Kopenhag'a dönmeye hazırlanıyor. Olası ayrılığa kendini hazırlayan Trabzonspor yönetimi ise oyuncunun yerine gelecek olan yeni adayları belirledi.

CORNELİUS GİDİYOR, BAKAMBU YA DA DOVBYK GELİYOR

Ülkesinin önemli takımlarından Kopenhag'a transfer olmaya hazırlanan Cornelius'un, alternatifleri belli oldu. Trabzonspor, daha önce Bursaspor forması ile lige damga vuran bir performansa imza atan, şu anda Marsilya'da oynayan Bakambu ve SC Dnipro forması giyen Artem Dovbyk'ı listesine eklediği öğrenildi.

PARMA'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Trabzonspor'un geçen yaz Parma'dan transfer ettiği Cornelius'un bordo-mavili kulüple 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğuna 15 golle katkı yapan Andreas Cornelius, bu sezon da 7 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı.