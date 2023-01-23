Üye Girişi
Haberi Paylaş

Andrea Pirlo: "1 puan aldık ama 3 puan da alabilirdik"

Spor Haberleri

- Andrea Pirlo: "1 puan aldık ama 3 puan da alabilirdik" Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Önemli ve iyi bir takıma karşı oynadık.

- Andrea Pirlo : "1 puan aldık ama 3 puan da alabilirdik"

ANTALYA - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Önemli ve iyi bir takıma karşı oynadık. Bu yüzden 1 puan iyi ama 3 puanı da kaçırdık diyebilirim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor'un konuğu olan Fatih Karagümrük müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, maçın ilk yarısında daha geride bekleyen bir oyun anlayışlarını olduğunu ifade etti. İşlerin istedikleri gibi gitmediğini söyleyen Pirlo, "Golü kalemizde bulduk. İkinci yarıda bunu değiştirmek için hamlelerimizi yaptık. Oyunda daha agresif bir oyunla sahadaydık. İki gol attık. İkinci yarıyı iyi oynadık. Maalesef son dakikada gol yiyerek bir puanla ayrılıyoruz. Önemli ve iyi bir takıma karşı oynadık. Bu yüzden 1 puan iyi ama 3 puanı da kaçırdık diyebilirim. 120 dakikalık kupa maçından çıktık. Sonuçta bir puan aldık ama 3 puan da alabilirdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Spor

Fatih Karagümrük Andrea Pirlo Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title