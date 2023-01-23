- Andrea Pirlo: "1 puan aldık ama 3 puan da alabilirdik" Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Önemli ve iyi bir takıma karşı oynadık.

- Andrea Pirlo : "1 puan aldık ama 3 puan da alabilirdik"

ANTALYA - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Önemli ve iyi bir takıma karşı oynadık. Bu yüzden 1 puan iyi ama 3 puanı da kaçırdık diyebilirim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor'un konuğu olan Fatih Karagümrük müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, maçın ilk yarısında daha geride bekleyen bir oyun anlayışlarını olduğunu ifade etti. İşlerin istedikleri gibi gitmediğini söyleyen Pirlo, "Golü kalemizde bulduk. İkinci yarıda bunu değiştirmek için hamlelerimizi yaptık. Oyunda daha agresif bir oyunla sahadaydık. İki gol attık. İkinci yarıyı iyi oynadık. Maalesef son dakikada gol yiyerek bir puanla ayrılıyoruz. Önemli ve iyi bir takıma karşı oynadık. Bu yüzden 1 puan iyi ama 3 puanı da kaçırdık diyebilirim. 120 dakikalık kupa maçından çıktık. Sonuçta bir puan aldık ama 3 puan da alabilirdik" dedi.