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Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

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Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek ve taraftarlarını heyecanlandırmak için Anderson Talisca transferi için adımlar atmaya başladı. Sarı-lacivertli idarecilerin, oyuncunun kulübü Al Nassr ile de görüştüğü ve transferde yol aldığı belirtildi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer için onay verdiği ve yönetimin somut adımlar atmaya başladığı ifade edildi.

Şampiyonluk yolunda ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını açmak istemeyen Süper Lig devi Fenerbahçe'de Anderson Talisca için adımlar atılmaya devam ediyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho ile yapılan toplantının ardından yönetim bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve gösterdiği performansla Türk sporseverlerin akıllarına kazınan Anderson Talisca için somut adımlar atıyor.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin öncelikle oyuncuyla görüştüğü öğrenildi. Sportif Direktör Mario Branco ve yönetim bu görüşme olumlu geçince yıldız futbolcunun kulübü Al Nassr ile masaya oturduğu öğrenildi. Suudi kulübünün de oyuncuyla yollarını ayırmak istemesinin Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiği öğrenildi.

MAAŞI 12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Talisca konusunda yönetimi en çok zorlayacak şeyin ise futbolcunun 12 milyon euroluk maaşı olacağı öğrenildi. Hem Başkan Ali Koç'un hem de Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın da bu transfer için yoğun mesai harcayacağı yıldız oyuncuyu kadroya katma adına tüm şartları zorlayacağı vurgulandı.

Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOktay Şahin:

Devlet sizden de şœyle okkalı bir vergi ala futbolcu başı aynen avrupadaki gibi,bak getirebkiryirmusnz onları bir daha bu maaslara

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Haber YorumlarıMehmet Deniz:

yapmayın almayın şunu maaş scalasi çok önemli bence doğru değil bir oyuncuya bu kadar yüksek maaş verilmesi.Bizim ligimiz bu rakamları kaldırmaz birinin buna artik dur demesi gerekir

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Haber YorumlarıOsman Karslı:

Bosuna gelir takim da ruh yok

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Yorum Beğenme1
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