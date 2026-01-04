Haberler

Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap Haber Videosunu İzle
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon transfer ettiği ve takımın en çok kazanan oyuncularından Anderson Talisca'ya yeni bir sözleşme teklif etti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun olumlu raporu üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, Talisca'ya maaşında yüzde 50'ye yakın bir indirim teklif etti. Brezilyalı oyuncunun, Arap yarımadası ve Brezilya'dan gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmak istediği belirtildi.

  • Fenerbahçe, Anderson Talisca'ya ücretinde yüzde 50'ye yakın indirim şartıyla yeni sözleşme teklifi sundu.
  • Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta 14 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
  • Anderson Talisca, Arap yarımadası ve Brezilya'dan teklifler almasına rağmen Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe'ye transfer olan ve takımın en çok kazananlarından olan Anderson Talisca'ya sarı-lacivertlilerden yeni sözleşme teklifi geldi.

YÜZDE 50'YE YAKIN İNDİRİM TALEBİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun olumlu raporu üzerine Anderson Talisca'ya yeni mukavele sundu. Kanarya, Talisca'ya ücretinde yüzde 50'ye yakın bir indirim şartıyla devam etme talebinde bulundu.

HERKES TALISCA'DAN MEMNUN

Brezilyalı oyuncunun Arap yarımadasından ve ülkesi Brezilya'dan da çok sayıda teklif almasına rağmen Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve maaşında da indirim yaparak takımda kalmak istediği aktarıldı.

KARİYER REKORUNA KOŞUYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta, 14 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan Talisca kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Sambacı, bu formunun devam ettirmesi hâlinde bir sezonda 25 gollük kariyer rekorunu kırabilir.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaşımları görmeniz lazım! Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye damga vurdu

Paylaşımları görmeniz lazım! Tüm ülke Ferdi'yi konuşuyor
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in acı günü
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Paylaşımları görmeniz lazım! Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye damga vurdu

Paylaşımları görmeniz lazım! Tüm ülke Ferdi'yi konuşuyor
Manchester United yine takıldı! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

3 dakikada 2 gol! Bu takımın hali ne olacak?
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı