Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon transfer ettiği ve takımın en çok kazanan oyuncularından Anderson Talisca'ya yeni bir sözleşme teklif etti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun olumlu raporu üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, Talisca'ya maaşında yüzde 50'ye yakın bir indirim teklif etti. Brezilyalı oyuncunun, Arap yarımadası ve Brezilya'dan gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmak istediği belirtildi.
YÜZDE 50'YE YAKIN İNDİRİM TALEBİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun olumlu raporu üzerine Anderson Talisca'ya yeni mukavele sundu. Kanarya, Talisca'ya ücretinde yüzde 50'ye yakın bir indirim şartıyla devam etme talebinde bulundu.
HERKES TALISCA'DAN MEMNUN
Brezilyalı oyuncunun Arap yarımadasından ve ülkesi Brezilya'dan da çok sayıda teklif almasına rağmen Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve maaşında da indirim yaparak takımda kalmak istediği aktarıldı.
KARİYER REKORUNA KOŞUYOR
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta, 14 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan Talisca kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Sambacı, bu formunun devam ettirmesi hâlinde bir sezonda 25 gollük kariyer rekorunu kırabilir.