Haberler

Anderson Talisca Avrupa Ligi'nde İlk Golünü Attı

Anderson Talisca Avrupa Ligi'nde İlk Golünü Attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Ferencvaros'a karşı attığı golle bu sezonki 8. golüne ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 1-1 berabere tamamlanan maçta, Talisca 69. dakikada Nene'nin asistinde fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, bu sezonki 8. golünü atarken, Avrupa Ligi'nde ilk golünü Ferencvaros'a karşı kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ferencvaros ile 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertlilerin golü Talisca'dan geldi. 69. dakikada sağ kanattan uzak direğe yapılan ortada Nene'nin indirdiği topu Talisca filelere gönderdi.

Macar ekibine karşı 11'de başlayan 31 yaşındaki futbolcu bu organizasyondaki 4. maçında ilk golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig'de 6 golü bulunan Talisca, bu sezon tüm kulvarlarda 8. golüne ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncunun cansız mankenle romantik anları: Erkeğim...
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.