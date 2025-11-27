Anderson Talisca Avrupa Ligi'nde İlk Golünü Attı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Ferencvaros'a karşı attığı golle bu sezonki 8. golüne ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 1-1 berabere tamamlanan maçta, Talisca 69. dakikada Nene'nin asistinde fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, bu sezonki 8. golünü atarken, Avrupa Ligi'nde ilk golünü Ferencvaros'a karşı kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ferencvaros ile 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertlilerin golü Talisca'dan geldi. 69. dakikada sağ kanattan uzak direğe yapılan ortada Nene'nin indirdiği topu Talisca filelere gönderdi.
Macar ekibine karşı 11'de başlayan 31 yaşındaki futbolcu bu organizasyondaki 4. maçında ilk golüne imza attı.
Trendyol Süper Lig'de 6 golü bulunan Talisca, bu sezon tüm kulvarlarda 8. golüne ulaştı. - İSTANBUL
