Anderlecht-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Anderlecht ile deplasmanda karşo karşıya gelecek. 20 Şubat'ta oynanacak maçı yönetecek hakem belli oldı.

DÜDÜK İSVİÇRELİ HAKEMDE

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Anderlecht- Fenerbahçe maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Anderlecht Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

FENERBAHÇE AVANTAJLI

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada Belçika temsilcisini Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etmiş ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etmişti.