Ancelotti müjdeyi verdi! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor

İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3 Ocak Çarşamba akşamı oynayacakları Real Mallorca maçı öncesi basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ARDA GÜLER DÖNDÜ"

Deneyimli antrenör, "Sizlere bazı iyi haberler vererek başlamak istiyorum. Arda Güler geri döndü, Vinicius Junior geri döndü, Carvajal geri döndü. Ferland Mendy ve Eduardo Camavinga kısa süre içerisinde geri dönecek" şeklinde konuştu.

"YARIN OYNAYACAK"

İtalyan teknik adam, "Arda Güler için acele etmeye gerek yok. Mümkün olursa yarın (çarşamba) Mallorca maçında oynayacak. Olmazsa bir sonraki maç mutlaka sahada olacak" dedi. Real Madrid ile Mallorca arasındaki müsabaka, çarşamba günü TSİ 21.15'te başlayacak.