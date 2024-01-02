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Ancelotti müjdeyi verdi! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in takıma döndüğünü ve ilk maçına yarın çıkacağını duyurdu. Ancelotti, "Arda için acele etmeye gerek yok. Mümkün olursa yarın Mallorca maçında oynayacak. Olmazsa bir sonraki maç mutlaka sahada olacak" dedi. Real Madrid ile Mallorca arasındaki müsabaka, çarşamba günü TSİ 21.15'te başlayacak.

İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3 Ocak Çarşamba akşamı oynayacakları Real Mallorca maçı öncesi basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ARDA GÜLER DÖNDÜ"

Deneyimli antrenör, "Sizlere bazı iyi haberler vererek başlamak istiyorum. Arda Güler geri döndü, Vinicius Junior geri döndü, Carvajal geri döndü. Ferland Mendy ve Eduardo Camavinga kısa süre içerisinde geri dönecek" şeklinde konuştu.

Ancelotti müjdeyi verdi! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor

"YARIN OYNAYACAK"

İtalyan teknik adam, "Arda Güler için acele etmeye gerek yok. Mümkün olursa yarın (çarşamba) Mallorca maçında oynayacak. Olmazsa bir sonraki maç mutlaka sahada olacak" dedi. Real Madrid ile Mallorca arasındaki müsabaka, çarşamba günü TSİ 21.15'te başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Carlo Ancelotti Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler La Liga Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Nazlı Muhip:

Kesin kiyamet kopar yine cikamaz

Yanıtla317
Dürüstçe:

Filistin’deki bebeklere bomba yağarken, biz alarmımızı arda güler için kuralım dimi? Utanmanız da yok. Futbolun da arda gülerin de ne faydası olmuş ki insanlığa. Dünyanın en boş işini yapıyorsunuz

Yanıtla74
Musti40 :

Kardeşim Dünya dönmeye devam ediyor, ölmedik hala yaşıyoruz, futbol yada tiktok ne farkı var, veya bu haberi okuyup yorum yazman?, hepsi belki zaman vakit ısrafı ama bunun adı HAYAT!

01
Bidüşün:

Hadi Ardam 2024 senin yılın olur inşalah,

Yanıtla38
mahalle sakini:

Olmazsa bir sonraki maç mutlaka demesi yarın arda yok demek bence bir sonraki maça kadar bir bahane daha bulmak için 1 hafta daha zamanı var bulur birşeyler.

Yanıtla00
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