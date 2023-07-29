Ancelotti kararını verdi! Arda Güler, El Clasico'da da oynamayacak

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını belirtti. Ancelotti, Arda'nın daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladığını ve diğer herkesin oynamaya müsait olduğunu, ancak Arda'nın Barcelona maçının kadrosunda olmayacağını söyledi. İspanyol basını, Arda'nın Barcelona maçında riske edilmeyip Juventus maçına yetiştirilmeye çalışıldığını iddia etti.