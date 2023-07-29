Ancelotti kararını verdi! Arda Güler, El Clasico'da da oynamayacak
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Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını belirtti. Ancelotti, Arda'nın daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladığını ve diğer herkesin oynamaya müsait olduğunu, ancak Arda'nın Barcelona maçının kadrosunda olmayacağını söyledi. İspanyol basını, Arda'nın Barcelona maçında riske edilmeyip Juventus maçına yetiştirilmeye çalışıldığını iddia etti.
Real Madrid'in hocası Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıkladı.
Maç öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum" dedi.
Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.
İspanyol devlerinin kozlarını paylaşacağı zorlu mücadele 29 Temmuz Cumartesi'yi pazar'a bağlayan gece 00:00'da oynanacak.