Ancelotti'den ilk maçında büyük başarı! Brezilya Dünya Kupası'na gidiyor

Ancelotti'den ilk maçında büyük başarı! Brezilya Dünya Kupası'na gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Carlo Ancelotti'nin takımın başında ilk kez çıktığı maçta Brezilya, Paraguay'ı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. hafta maçında Brezilya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Neo Quimica Arena'da oynanan maçı Brezilya, 1-0'lık skorla kazandı.

Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak çıktığı ilk maçta takıma galibiyeti getiren golü 44. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

BREZİLYA 2026 DÜNYA KUPASI'NDA

Bu sonucun ardından Brezilya, 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi ve matematiksel olarak ilk 6'ya girmeyi garantilediği için 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Paraguay ise 24 puanda kaldı. Bir sonraki maçta Brezilya, sahasında Şili'yi ağırlayacak. Paraguay ise kendi evinde Ekvador'u konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı

Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Avusturya'da 10 kişinin öldüğü okul saldırısı kamerada! Saldırganın kimliği belli oldu

Okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı! İşte saldırganın kimliği
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan dünyaca ünlü kola devine soruşturma
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Gökova Körfezi'nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi

Turistler fark etti! Boyu yaklaşık dört metre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.